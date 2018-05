Toekomstige buren kijken al uit naar verhuizing van Kevin De Bruyne naar Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

In Heusden-Zolder rijden vrachtwagens al maanden de Zandstraat op en af richting de nieuwbouwwoning die Kevin De Bruyne er laat bouwen. Dinsdag nog leidde dat tot een incident dat de hele straat een voormiddag lang zonder stroom zette. Maar dat nemen zijn toekomstige buren de stervoetballer van Manchester City niet kwalijk: “Natuurlijk is het spannend als er een Rode Duivel in je straat komt wonen. Al hoop ik wel dat hij zich af en toe laat zien, want wat heb je anders aan zo’n buur?”