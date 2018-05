Ex-Genkspeler Koen Casteels moet Wolfsburg redden van degradatie

VfL Wolfsburg houdt de adem in. De ex-club van Eric Gerets en Kevin De Bruyne speelt vanavond de heenmatch van de play-downs. Het nietige Kiel geldt als de underdog, maar zit in de juiste flow. Terwijl het bij Wolfsburg somberheid troef is. De autostad rekent op uitblinker Koen Casteels (ex-KRC Genk) en hoopt dat Houthalenaar Divock Origi kan ontploffen.