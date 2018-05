Angelique (22) redt leven van medepassagier op trein: “Andere passagiers dachten dat ze sliep”

Wat een doordeweekse treinrit van Gent naar Kortrijk moest worden, draaide uit op een heuse reddingsactie: Angelique kon net op tijd te hulp schieten toen bleek dat een andere reizigster al een hele tijd buiten bewustzijn was. Terwijl andere passagiers dachten dat de vrouw sliep, hield de 22-jarige verpleegkundige het hoofd koel. “Het is dan ook de enige manier om op gepaste wijze te kunnen ingrijpen.”

“Willen alle aanwezige verpleegkundigen en artsen zich melden in de laatste wagon?” Angelique was nog maar net de trein opgestapt in station Gent-Sint-Pieters toen ze de boodschap door de luidsprekers ...