Belle Perez dag opgesloten in kooi tegen kinderprostitutie: “Ze mogen er enkel uit om 12 mannen op één dag af te werken”

Een opvallend zicht vandaag in restaurant De Rooden Hoed in Antwerpen. Zangeres Belle Perez liet zich er een hele dag vrijwillig opsluiten in een kooi om het probleem rond kinderprostitutie in India aan te kaarten.

Belle Perez is meter van de organisatie ‘Free a Girl’, dat zich inzet voor het lot van meisjes in sloppenwijken. De Neerpeltse zangeres is deze maand naar de favela's in Brazilië getrokken en heeft met haar eigen ogen kunnen zien hoe ‘Free a Girl’ meisjes in samenwerking met lokale organisaties een kans geeft op een nieuwe toekomst. De meisjes leven er in een wereld van misdaad, drugs en prostitutie.

“Voor ons is het bijna een vanzelfsprekendheid om je op een veilige manier als vrouw te kunnen ontwikkelen”, aldus Perez. “Helaas komt kinderprostitutie en seksueel misbruik wereldwijd nog voor, misschien nog wel meer dan je zelf kan inschatten. Dat heb ik met mijn eigen ogen kunnen zien tijdens mijn reis naar Brazilië. Na meerdere gesprekken gehad te hebben met seksueel misbruikte meisjes heb ik gevoeld wat een impact verkrachting gehad heeft op deze meisjes.”

Om de organisatie onder de aandacht te brengen, liet Perez zich woensdag tussen 11 en 21 uur opsluiten in een kooi in een Antwerps restaurant. “Meisjes in India bijvoorbeeld zitten in een soortgelijk hokje”, legt Perez uit bij Radio 2. “Ze mogen er enkel uit om 12 mannen op één dag af te werken. Zo gaat het daar.”