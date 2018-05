Goffin in achtste finales Rome tegen Del Potro, daarna wacht rustperiode en niet tornooi in Genève

David Goffin (ATP-10) neemt het donderdag in de achtste finales van het Masters 1.000-toernooi van Rome (4.872.105 euro) op tegen de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-6), het vijfde reekshoofd op het gravel in de Italiaanse hoofdstad. De 29-jarige Del Potro schakelde woensdag in de tweede ronde de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-43) in 1 uur en 42 minuten met 7-5 en 6-3 uit.

Negende reekshoofd Goffin plaatste zich dinsdag voor de achtste finales door de Italiaan Marco Cecchinato (ATP-73) met 5-7, 6-2 en 6-2 te verslaan.

Goffin speelde twee keer eerder tegen Del Potro, telkens op hardcourt. Midden oktober 2016 won de 27-jarige Luikenaar in Shanghai in de eerste ronde met 4-6, 6-3 en 7-5. Twee weken later nam Del Potro weerwraak met een 7-5, 6-3 zege in de achtste finales in Bazel.

Forfait voor Genève

Goffin geeft forfait voor het ATP-toernooi in het Zwitserse Genève (482.060 euro), dat zaterdag van start gaat. Dat deelden de organisatoren woensdag mee. Goffin geeft de voorkeur aan een weekje rust met het oog op Roland-Garros (27 mei-10 juni).

De 27-jarige Goffin moest het eerste reekshoofd worden in Genève. De Amerikaan Sam Querrey (ATP-12) is nu de hoogst geplaatste speler, voor de Canadees Denis Shapovalov (ATP-29). De organisatoren gaan wel nog naar een nieuwe blikvanger op zoek en denken daarbij aan de Serviër Novak Djokovic (ATP-18) en de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-23). Die laatste won de vorige twee edities van het Zwitserse graveltoernooi.