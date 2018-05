BrusselEen werknemer die in ons land evenveel verdient als in onze buurlanden, heeft na 40 jaar werken, alleen in Duitsland minder pensioen dan in België. “In alle andere buurlanden hebben ze zo’n 40 procent meer pensioen”, zegt Kim De Witte pensioenspecialist van PVDA en docent aan de pensioenleergang van de KU Leuven.