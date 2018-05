De titel en de beker in België, de titel en de beker in Spanje, twee keer de titel en de League Cup in Engeland, de Europa League en de Super Cup in Europa. Zaterdag kan Thibaut Courtois (26) met de FA Cup zijn tiende grote trofee winnen. En toch staat alles in functie van de nog veel grotere beker. “We gaan naar het WK voor het allerhoogste.”