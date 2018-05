“Motoriek van senioren niet meer geschikt voor e-bike”

Diepenbeek/NijmegenHet stijgende aantal ongevallen met elektrische fietsen een halt toeroepen. Dat is het doel van Diepenbekenaar Eric Maris. De neurowetenschapper, die al 25 jaar verbonden is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, werkt daarom mee aan een oefenprogramma voor senioren. “Want de motorische vaardigheid die je als kind leerde, is op latere leeftijd niet meer geschikt om zomaar even met een zware en snelle e-bike te rijden”, zegt Maris, die vanavond te zien is in het NTR-wetenschapsprogramma ‘Focus’ op de Nederlandse zender NPO2.