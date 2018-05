Eén op de tien jongeren zorgt voor ziek familielid

HasseltZeventien procent van de Limburgse leerlingen groeit op in een gezin met een zieke ouder, een broer of zus met een handicap of een hulpbehoevende grootouder. Ruim de helft van deze jongeren steekt een serieuze hand toe in de dagelijkse zorg: vooral in het huishouden (75%) en als emotionele steun (66%) zijn de jonge mantelzorgers actief. Dat blijkt uit onderzoek bij 2.216 scholieren tussen 12 en 19 jaar, uitgevoerd door mantelzorgvereniging Samana Limburg.