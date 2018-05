Diests echtpaar en 3 dochters veroordeeld tot celstraffen voor witwassen van 362.000 euro

Leuven / Diest - De correctionele rechtbank van Leuven heeft vijf van de acht beklaagden van eenzelfde familie uit Diest veroordeeld tot straffen tot een jaar cel voor het witwassen van grote sommen geld van illegale herkomst. De centen werden via Western Union en KBC getransfereerd naar Turkije om daar een woning te kopen.

De acht beklaagden uit Diest behoren tot dezelfde familie: een echtpaar, hun drie dochters en de drie partners van die dochters. Volgens het openbaar ministerie kregen ze tussen januari 2013 en april 2015 een totaalbedrag van ruim 362.000 euro op hun diverse rekeningen gestort.

In een van hun woningen vond op 25 januari 2014 een huiszoeking plaats in het kader van een onderzoek naar drugs. De speurders, op zoek naar een cannabisplantage, vonden in de wasplaats 37.600 euro cash. Het geld zat verstopt in een tas.

Het onderzoek spitste zich vanaf dan toe op verdachte transacties van de familieleden richting Turkije, vooral via Western Union. Daaruit bleek dat gedurende ruim twee jaar aanzienlijke bedragen cash op hun rekeningen werden gestort die niet in verhouding stonden tot hun zeer beperkte gezinsinkomens. De familie leefde van uitkeringen.

De rechtbank veroordeelde vijf leden tot gevangenisstraffen van zes maanden tot een jaar. Omdat de redelijke termijn verstreken is, werd uitstel verleend. In totaal werd een som van 90.360 euro verbeurdverklaard.