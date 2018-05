Dylan Groenewegen sprint naar zesde seizoenszege en leiderstrui in Ronde van Noorwegen

De Nederlander Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) is de eerste leider in de achtste editie van de Ronde van Noorwegen (cat. 2.BC). Hij won in de massaspurt in Horten met gemak de openingsetappe, voor de Noor Sondre Holst Enger en de Spanjaard Jon Aberasturi.