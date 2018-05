Stoffel Vandoorne test F1-banden Pirelli in Barcelona

Valtteri Bottas heeft tijdens de tweede dag van de in-season F1-test in Barcelona de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne deed een bandentest voor Pirelli en reed de tiende tijd.

In tegenstelling tot gisteren nam Vandoorne vandaag plaats in een oudere versie van de McLaren, dit terwijl Lando Norris als reserverijder van McLaren plaatsnam in de meest recente versie van de McLaren MCL33.

A double papaya fire up gets our second day of #F1Testing underway. ?? pic.twitter.com/0TEKLOPldl — McLaren (@McLarenF1) May 16, 2018

Vandoorne voerde in de 'oude' McLaren een zogenaamde 'blinde' bandentest uit voor bandenleverancier Pirelli. Bij zo'n 'blinde' test weten rijder en team niet met welk type bandencompound er wordt gereden. Alle data wordt overgedragen aan Pirelli voor verdere analyse. Uiteindelijk reed de Fin Valtteri Bottas vandaag de snelste tijd.

Het verschil tussen de 'oude' McLaren MCL33 (2, onderaan de foto) en de nieuwere McLaren MCL33 (47, bovenaan de foto) is vooral te zien aan de voorvleugel en de nieuwe neus.

Double on track action = double those awesome side on shots. #F1Testing pic.twitter.com/dbnF5kPdAp — McLaren (@McLarenF1) May 16, 2018

1. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:16.904 139

2. IT Antonio Giovinazzi Ferrari 1:16.972 +0.068 148

3. GB Lando Norris McLaren 1:18.039 +1.135 80

4. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:18.274 +1.370 75

5. RU Nikita Mazepin Force India 1:18.344 +1.440 112

6. GB Jack Aitken Renault 1:18.942 +2.038 120

7. MC Charles Leclerc Sauber 1:18.993 +2.089 139

8. PL Robert Kubica Williams 1:19.253 +2.349 123

9. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:19.410 +2.506 39

10. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:19.914 +3.010 96

11. GB Jake Dennis Red Bull Racing 1:20.440 +3.536 75

12. ID Sean Gelael Toro Rosso 1:20.763 +3.859 83

13. CA Nicholas Latifi Force India 1:21.412 +4.508 121

