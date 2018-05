Tweede overwinning op rij voor Novak Djokovic op ATP-toernooi Rome

Novak Djokovic (ATP-18) heeft zich woensdag geplaatst voor de achtste finales van het Masters 1.000 van Rome (gravel/4.872.105 euro). De Serviër klopte de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP-74) in twee sets (6-4, 6-2).

Door deze overwinning komt de balans van Djokovic in het positieve te staan. De 30-jarige tennisser won dit jaar zeven keer, terwijl hij zes keer de duimen moest leggen. Toch was het geen makkelijke wedstrijd voor Djokovic. In de eerste set maakte de Serviër enkele zware fouten en moest hij knokken om zijn opslag te behouden in het zevende spel. Toen het 4-4 stond, nam hij de teugels in handen en boekte hij vijf punten op rij.

Djokovic zakte van de eerste plaats op de wereldranking naar de 18e plek, zijn laagste rangschikking in twaalf jaar. In de achtste finales staat hij oog in oog met de Spanjaard Albert Ramos Vinolas (ATP-41), die de Amerikaan John Isner (ATP-9) uitschakelde in drie felbevochten sets: 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 7-6 (7/5). .