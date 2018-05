Phoenix Suns krijgen eerste keuze in 2018 NBA Draft

De Phoenix Suns mogen als eerste NBA-club kiezen in de komende Draft, een soort veiling van talentvolle spelers die nog niet voor een NBA-club uitkwamen. Dat bleek dinsdag na een loting, zo meldt de Noord-Amerikaanse profbasketliga.

Op 21 juni in New York krijgen de Suns voor het eerst in de clubgeschiedenis de eerste keus. Daarna is het aan Sacramento, Atlanta en Memphis.

De ‘Draft Lottery’ werd in 1990 in het leven geroepen en bepaalt welke club als eerste een speler mag selecteren, met meer kans voor de clubs die minder goed presteerden in het voorbije reguliere seizoen.

Phoenix presteerde in het seizoen 2017-18 het slechtst, met amper 21 zeges in 82 wedstrijden.

