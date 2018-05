Expert: “Op je 35ste moet je minstens twee jaarlonen gespaard hebben”

Fidelity, een Amerikaanse aanbieder van onder andere beleggingen en spaarfondsen, verduidelijkt op haar website de zogenaamde ‘savings factor’: het bedrag dat je moet gespaard hebben om later van een zorgeloos pensioen te kunnen genieten.

Op je 30ste zou je - afgaand op die formule - één jaarloon opzijgezet moeten hebben. Op je 35ste levensjaar zijn dat er twee, en zo gaat het verder tot je op 67-jarige leeftijd tien keer je jaarloon op de bank hebt staan.

“Een spaardoel instellen dat gelinkt is aan je inkomen kan je planning vergemakkelijken”, aldus Ken Hevert, pensioenexpert bij Fidelity. “Het gaat er tegenwoordig immers vaak zo haastig aan toe, met jobhopping of andere onverwachte gebeurtenissen, en dat kan je spaargedrag in de weg staan.”

De bank gaat ervan uit dat je vanaf je 25ste levensjaar jaarlijks 15% van je inkomen opzijzet, dat je meer dan de helft van je spaargeld belegt en dat je op 67 jaar met pensioen gaat - en je levensstijl op dat moment gewoon wenst verder te zetten.

Ongeloof

De bewuste spaarmethode werd opgepikt door financiële website MarketWatch, en kreeg meteen heel wat kritiek te verwerken. Heel wat mensen staan verstomd en laten hun ongeloof blijken.

“Ik kan toch niet de enige zijn die dit leest en denkt: tegen wie hebben ze het?”

I can't be only one who reads this & thinks "Who are they TALKING to?" I didn't have that much saved in my 30s. No one I knew had that much saved their 30s & most of us were solid middle class. Is this advice only for the rich? If so, maybe start w/"95% of Americans can ignore." https://t.co/HlTQM5sYGx