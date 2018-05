Club Brugge legt beloftevolle Belgische jeugdinternational langer vast

Landskampioen Club Brugge heeft het aflopende contract van Löis Openda verlengd tot 2020. Dat meldt blauw-zwart op zijn website. De 18-jarige Belgische spits komt voorlopig nog uit voor de beloften.

In 2016 ondertekende Openda een tweejarig contract bij Club Brugge, dat hem een jaar eerder bij de jeugd van Standard had weggeplukt. De snelle aanvaller deed ondertussen onder meer ervaring op in de UEFA Youth League en de Viareggio Cup, een prestigieus toernooi in Italië. Openda, die ook Belgisch jeugdinternational is, was vorige week in de verloren bekerfinale bij de beloften tegen Racing Genk nog goed voor een doelpunt en een assist. Hij kon het Brugse bestuur overtuigen en wordt daarvoor nu beloond met een nieuw contract.