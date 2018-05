De mini-zonnebrillen van de sterren: weinig flatterend en bovendien niet ongevaarlijk

De hipste zonnebril van het moment is klein, fijn en futuristisch en als het van beroemdheden afhangt moet je vooral boven de glazen kijken. Maar deze trend past - ondanks een flinke dosis attitude - niet bij iedereen en is ook niet zo goed voor je ogen. Een brilstyliste en oogspecialist leggen uit waarom dit accessoire vaak geen goede keuze is.

Als het aan Gigi Hadid, Kendall Jenner en hun hippe vriendinnen ligt, dan mag je zonnebrillen met (half)ronde of vierkanten glazen vergeten. Oversized mag nog steeds, maar dan wel in de breedte. Dé modellen van het moment zijn beperkt in hoogte. En kies je voor getinte glazen, dan voeg je er een ‘Back to the Future’-vibe aan toe.

Ook fashionista’s op Instagram zijn mee met de nieuwste trend. Ze tonen dat de brillen zich makkelijk laten combineren met een muts en bontjas voor extra swag. Ook mannen wagen zich aan deze fijne brilletjes. Voormalig One Direction lid Zayn Malik werd in New York gespot met een futuristische optische bril. Max Colombie van Oscar and The Wolf verleidde het publiek van de Mia’s eind januari al door zwoel over zijn zonnebrilletje op het topje van zijn neus te kijken.

“Maar zo’n fijne bril staat niet iedereen. Dat heeft voornamelijk met de gezichtsvorm te maken”, zegt brilstyliste Joke Amend van Optiek Joke in het Oost-Vlaamse Heusden. “Je trekt met een fijn, rechthoekig brilletje als het ware een horizontale lijn op je gezicht. Wie een klein gelaat heeft, zal het op die manier optisch nog een beetje verkleinen. Heb je een rond gezicht, dan past de bril je wel een stuk beter. Maar niet als je grove trekken hebt, want dan heeft het minuscule brilletje de neiging om ‘te verdwijnen’. Idealiter heb je een rond gezicht met fijne kenmerken, dan zal het model de ronde vorm counteren. Heb je een fijn, langer gelaat? Dan verdeelt de hippe bril je gezicht in twee en oogt het optisch korter. Veel topmodellen die pronken met zo’n exemplaar op hun neus, hebben deze gezichtsvorm. Let wel: is je gezicht smal en de bril breed? Dan kan het raar overkomen omdat je ogen niet meer centraal lijken te staan.”

Dan is het ook nog de vraag of zo’n bril veilig is. “Als het om een optische bril gaat, zie ik niet meteen een probleem. Integendeel, dan zit er welicht leescorrectie in en wordt het model gebruikt als leesbril. In dat geval is het ideaal dat je er kan over kijken”, zegt Amend. Gaat het om een zonnebril, dan is het een andere zaak. “Zo’n fijne zonnebril heeft niet veel nut en voldoet niet aan de normen van een veilig model. Het is de bedoeling dat een zonnebril zoveel mogelijk licht dat binnenkomt gaat filteren. Dit is vooral een fashion item”, klinkt het bij de Oogkliniek ‘t Zand in Brugge.