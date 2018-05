“Live spelen is als de liefde bedrijven met je vrouw, dat blijft elke keer speciaal”

Het opzet van ons grote festivalonderhoud was simpel: stop vier Limburgse artiesten met een drukbezette festivalzomer in een busje vol met instrumenten en lauwe Cara pils, en zet ze af op de Pukkelpopweide in Kiewit. Het resultaat was een (open-)hartig gesprek over festivals en het leven van een muzikant. “De endorfine die vrijkomt als je op een podium staat, daar kan ik bijna van bleiten.”