Genk -

Het was u misschien al opgevallen dat de festivalgids 100 procent Limburgs is? Daar hoort natuurlijk ook een bronsgroene vormgeving bij. Dus vroegen we aan Genkenaar Bert Dries - beter bekend als digitale held Musketon - om het stof van onze Festivalgids te blazen met zijn frisse ontwerpen, van knalgele cover tot de kleinste illustratie. En daar blijft het niet bij…