‘13 Reasons Why’ ook het tweede seizoen de moeite is

Weet u wat het eerste seizoen van ‘13 Reasons Why’ zo aantrekkelijk maakte? Dat we niet dachten dat het dat bijwoord ‘eerste’ nodig zou hebben, en net als in het boek een mooi afgerond verhaal zouden krijgen. Maar Netflix kon niet aan de verleiding weerstaan, en breidde toch een vervolg aan het onverwachte succes. Wij bingeden de eerste negen afleveringen - we mochten ze simpelweg niet alle dertien vooraf bekijken - en lijsten voor u 13 - duh! - redenen op waarom het tweede seizoen toch de moeite is.