“Ik had eerst geen tv-ambities. Ik studeerde en liftte gewoon graag”

Met ‘Down The Road’, zijn trip door zeven landen met zes downies, heeft Dieter Coppens (40) zich geprofileerd als een van Vlaanderens beste televisiemakers. Sinds maandag toont hij zich weer van een andere kant, als dierenliefhebber, in ‘Animalitis’, een soort ‘Topdokters met dieren’, dat in het najaar een verlengstuk krijgt. Is Coppens een alleskunner? “Ik heb allerminst de behoefte om uitgespeeld te worden als dé specialist van de natuur”, zegt hij. “Ik houd niet van hokjesdenken.”