De (on)bekende gezichten van ‘Solo: a Star Wars Story’

De melkweg hier ver ver vandaan waar Star Wars zich afspeelt, lijkt steeds dichterbij onze aarde te liggen. Intussen maken we bijna jaarlijks een uitstapje naar deze fantasywereld, en we moeten daarvoor niet eens overschakelen naar lichtsnelheid. We geraken ook zonder hyperdrive in de cinemazaal. Woensdag verschijnt de tweede spin-off in de filmreeks ‘Solo: a Star Wars Story’, waarin we in de voorgeschiedenis duiken van Han Solo en heel wat bekende personages hun rentree maken, weliswaar met een iets ander gezicht.