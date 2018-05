Roze trui Simon Yates imponeert op hellende aankomst en pakt tweede ritzege in de Giro

Simon Yates heeft de elfde rit in de Ronde van Italië gewonnen. De Brit van Mitchelton-Scott was na 156 kilometer tussen Assisi en Osimo de snelste op een hellende aankomst na een straf nummer. Tom Dumoulin strandde op een tweede plek, Tim Wellens probeerde maar kwam tekort. Yates verstevigt zijn leiderspositie in de Giro.

Voor de elfde etappe werd verzameling geblazen in het historisch centrum van Assisi voor een relatief korte trip van 156 km richting het al even mooie Osimo, een arendsnest in de schaduw van Ancona. De rit stond in het teken van Michele Scarponi, kind van de streek, die vorige lente overleed na een ongeval op training. In zijn woonplaats Filottrano werden de coureurs op 30 km van de finish over de plaatselijke “muur” gestuurd, goed anderhalve kilometer steil bergop met een piek tot 16 procent. Ook onderweg en richting streep viel er flink te klauteren.

Het peloton tekende alweer voor een felle start, met een rist demarrages. Opvallend daarbij was de rol van Quick Step, dat met zo’n nijdige finish bergop uiteraard geen boontjes te weken kon leggen op de snelle benen van Elia Viviani. Dan maar via de aanval. De ene na de andere onruststoker werd ingerekend, zodat de bende met een snelheid van 50 km/u verder stoomde.

Het gewoel viel pas stil na 35 km, toen Luis Leon Sanchez (Astana) - ploegmaat van Scarponi toen die het leven liet - en Alessandro De Marchi (BMC) de ruimte kozen. Fausto Masnada (Androni) slaagde er als eerste in om de Spaans-Italiaanse combinatie bij te halen. Mirco Maestri (Bardiani) en Alex Turrin (Willier) gingen nog op hun eentje in de reactie, terwijl de voorsprong van de drie koplopers snel opliep. Op het eerste zicht een hopeloze opdracht, maar de leiders vonden dat ze een beetje hulp goed konden gebruiken en wachtten de achtervolgers op.

Eén en ander zorgde er wel voor dat hun boni terugviel van 4’20” naar 3’28”, ook al omdat Lotto-Fix All (voor Wellens, die winstkansen rook in Osimo) en Lotto.NL (voor Battaglin) zich aan de kop van het peloton zetten. Al snel werd duidelijk dat de vluchters voor een loodzware opgave stonden, ook al ging hun voorsprong van 2’03’’ opnieuw naar drie minuten (km 100). Ook Trek ging zich ondertussen met de zaken bemoeien in de groep. Mads Pedersen toonde zich in het begin van de etappe één van de bedrijvigste aanvallers maar viste naast de goeie vlucht. Vandaar dat zijn team, met diezelfde Pedersen als werkpaard, uiteindelijk ook aan de slag moest om via finisher Brambilla alsnog kans te maken op de winst.

Wellens probeert

Aan de voet van de Muro di Filottrano hadden de koplopers nog 2’05” boni. Voor Maestri en Turrin ging het te snel, terwijl in het peloton Sander Armée er de beuk in gooide en het verschil terugbracht tot 1’40”. Dat werd één minuut op 15 km van de ontknoping, nog altijd 45” vijf kilometer verderop. De groten in het peloton speelden met hun prooi, wachtten zo lang mogelijk om die te grijpen. Op iets minder dan vijf kilometer van de aankomst, op het eerste luik van de slotklim, zat hun avontuur er op.

Meteen was er een stevige uitval van Zdenek Stybar, fluks gevolgd door Tim Wellens. Groot was hun voorsprong niet, terwijl het opnieuw bergaf ging. Zeven seconden bij het begin van de ultieme klim, met nog goed anderhalve kilometer voor de boeg. Wellens ging manmoedig op zijn eentje door maar werd overvleugeld door rozetruidrager Yates. Die kreeg Dumoulin achter zich aan, maar hield de Nederlander in prangende slotmeters fraai achter zich. De Brit pakte zijn tweede ritwinst en verstevigde meteen zijn koppositie in het klassement.

'He's beaten Dumoulin, he's beaten the field AGAIN!' ??



Simon Yates snatches another stage win ahead of his rival to extend his overall race lead ?#Giro101 pic.twitter.com/8vcSSGH4Md — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 16 mei 2018

Uitslag:

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 156 km in 3u25:53 (gem. 45,46 km/u)

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 0:02

3. Davide Formolo (Ita/BOH) 0:05

4. Alexandre Geniez (Fra/ALM) 0:08

5. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 0:08

6. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:08

7. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:08

8. Maximilian Schachmann (Dui/QST) 0:11

9. Rohan Dennis (Aus/BMC) 0:18

10. Fabio Aru (Ita/UAD) 0:21

Stand:

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 1921,2 km in 47u08:21 (gem. 40,76 km/u)

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 0:47

3. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 01:04

4. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 01:18

5. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 01:56

6. George Bennett (NZe/TLJ) 02:09

7. Rohan Dennis (Aus/BMC) 02:36

8. Pello Bilbao (Spa/AST) 02:54

9. Patrick Konrad (Oos/BOH) 02:55

10. Fabio Aru (Ita/UAD) 03:10