“Het is beslist: We houden tv-spelletjes nu even voor bekeken”

Bieke Ilegems (47) en Erik Goossens (50) boksten zich te pletter in ‘Boxing Stars’ en dansten naar de overwinning in ‘Dansdate’. Maar deelnemen aan het gloednieuwe ‘2 Sterren Restaurant’ vinden ze van een ander kaliber. “We wilden dit allebei heel graag doen”, zeggen ze. “Als koppel hebben wij een streepje voor op de andere duo’s.”

Op televisie is de strijd pas begonnen, maar voor Bieke Ilegems en Erik Goossens zit het avontuur er misschien al op. Hun pop-up The Blue Boxs in hartje Brugge was maar twee dagen geopend. Enkel als ze ...