Voormalig Engels international en wereldkampioen Ray Wilson overleden

Ray Wilson (83), die in 1966 met de Engelse nationale ploeg het WK won, is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn voormalige team Huddersfield Town woensdag.

De linksachter klopte in 1966 met de Three Lions West-Duitsland met 4-2 in de WK-finale op Wembley.

Het gros van zijn carrière speelde Wilson voor Huddersfield Town, vooraleer hij naar Everton vertrok. Met de Toffees won hij eveneens in 1966 de FA Cup. Verder verdedigde hij de kleuren van Oldham en Bradford City.

“Tot voor kort was Ray samen met zijn oudste zoon Russell geregeld bij thuiswedstrijden van de Terriers, ondanks zijn strijd tegen Alzheimer”, zo klinkt het op de website van Huddersfield Town.

Op de website van Everton valt te lezen dat Wilson “zonder enige twijfel één van de beste voetballers was die het blauwe shirt hebben gedragen”.