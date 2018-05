Krakers inspireren zich door Spaanse Netflix-serie ‘La Casa de Papel’

De politie heeft de extreemrechtse krakers van de organisatie Hogar Social Madrid niet kunnen uitzetten. Ze waren verkleed als de overvallers uit de serie ‘La Casa de Papel’.

De krakers, geïnspireerd door de Spaanse tv-serie ‘La Casa De Papel’, bezetten sinds april van vorig jaar het voormalige gebouw Banco Madrid (Bank van Madrid) op het Margaret Thatcher-plein in het hartje van de Spaanse hoofdstad. Rond 10 uur toonden ze twee grote spandoeken: “Schuldig aan een overval op een corrupte bank” en “Om een thuis te geven aan Spanjaarden zonder een thuis. #verdedigjehuis.”

Mislukte pogingen

Het is de tweede keer dat de politie de krakers tracht uit te zetten. De eerste poging ging wegens een administratieve fout niet door. Woensdag slaagde de slotenmaker er niet in om een van de deuren te openen. De politie besloot dan maar om zich terug te trekken.

Hogar Social Madrid is een extreemrechtse organisatie van krakers ontstaan in 2014. Ze worden geleid door de jonge studente Melisa D. Ruiz. Ze kraken verschillende panden, waar ze mensen in nood opnemen en voedsel uitdelen. Die hulp bieden ze echter enkel en alleen aan Spanjaarden. De groep wordt ook gelinkt aan xenofobische aanvallen en ze koppelen de stijgende criminaliteitscijfers aan de toestroom van migranten.