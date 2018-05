Verkoold lichaam meer dan een week na brand in loods gevonden, maar niemand weet wie slachtoffer is

Een illegaal, een zwartwerker, en inbreker of de brandstichter die zelf in de vlammen is gebleven? Het parket van Gent weet voorlopig niet van wie het verkoolde lichaam is dat meer dan een week na een zware brand in een loods in Melle werd gevonden. Dat het slachtoffer niet door de brandweer werd ontdekt maar door een brandexpert, maakt het mysterie er alleen maar groter op.

Een zware brand legde in de nacht van 26 op 27 april een groot deel van het loodsencomplex aan de Vijverwegel in Melle in de as. “Toen we ter plekke arriveerden, sloegen de vlammen al door het dak”, zegt ...