Tesla Model X pakt wereldrecord met straffe stunt met vliegtuig

Nooit eerder heeft een volledig elektrisch voertuig een passagiersvliegtuig voortgetrokken. Althans, tot enkele dagen geleden. De Australische vliegtuigmaatschappij Qantas heeft videobeelden gedeeld van een Tesla Model X p100D die zowaar een Boeing 787-9 vooruit weet te trekken. Meteen ook goed voor een wereldrecord.

De geslaagde wereldrecordpoging werd ondernomen op de luchthaven van Melbourne. In totaal is het toestel 130.000 kilogram zwaar en biedt het plaats voor 236 personen. Op het moment van de stunt was er echter niemand aan boord. Ook de brandstoftank was nagenoeg leeg, zodat de Tesla het net iets makkelijker had om de recordpoging tot een goed einde te brengen.

Niettemin blijft het een zeer straffe prestatie. Uiteindelijk was de wagen ertoe in staat om het vliegtuig driehonderd meter vooruit te trekken. Veel heeft te maken met de shift naar elektrische auto’s, die volgens de luchtvaartmaatschappij bovendien een enorme impact zal hebben op de weg naar een duurzame toekomst. Voordien maakte het bedrijf immers gebruik van trekwagens die reden op diesel.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf van Elon Musk samenwerkt met Qantas. Twee jaar geleden volgde ook al een pittige race tussen een Boeing 737-800 en de Tesla Model S P90D. Een spannend duel dat op het nippertje werd gewonnen door het vliegtuig.