Kim Kardashian onder vuur door foto met 'afslanklolly'

Op Instagram heeft Kim Kardashian een foto gedeeld waarop ze aan een lolly aan het zuigen is, maar helemaal onschuldig is het beeld niet. De realityster maakt recleme voor Flat Tummy Co, een bedrijf dat producten verkoopt die de eetlust onderdrukken. "Wat een giftige boodschap", reageert een moeder.

Kim Kardashian durft, net als haar zussen, wel al eens reclame te maken op Instagram. Maar haar volgers waren niet zo blij met de foto's waarop de realityster te zien is met lolly's van Flat Tummy Co . De snoepjes, die overigens 35 calorieën per stuk tellen, bevatten namelijk Satiereal, een extract dat je honger wegneemt waardoor je minder gaat eten en dus afvalt.

Het bedrijf raadt aan om één van hun lolly's in je mond te stoppen als je honger hebt, zodat je zeker niets anders zou eten. Naast de snoepjes biedt het bedrijf ook 'platte buik'-shakes en -thee aan. Dat een realityster, die zelf drie kinderen heeft, zoiets aanbeveelt, gaat er bij velen niet in. Het regende dan ook reacties.

"Toxische invloed"

"Meen je dit? Waarom kies je er constant voor om zo'n giftige boodschap bij je jonge, vrouwelijke volgers te promoten?", reageerde een mama. "Ik ben teleurgesteld dat zo'n invloedrijke mediafiguur zoiets deelt", zei nog een ander. "Eten is niets schandelijk en dat zijn onze lichamen evenmin. We verdienen beter dan dat." Zelfs de Britse tv-presentatrice Jameela Jamil haalde uit. "Je hebt een vreselijke en toxische invloed op jonge meisjes."

Kim Kardashian bleek in elk geval de boodschap begrepen te hebben, want ondertussen heeft ze de foto al verwijderd.

No. Fuck off. No. You terrible and toxic influence on young girls. I admire their mother’s branding capabilities, she is an exploitative but innovative genius, however this family makes me feel actual despair over what women are reduced to. ?? pic.twitter.com/zDPN1T8sBM