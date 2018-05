Hasselaar Stijn Bijnens ruilt LRM voor Cegeka

Hasselt - Algemeen directeur Stijn Bijnens (49) verlaat de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Vanaf 2019 gaat hij aan de slag als CEO van Cegeka, het Hasseltse IT-bedrijf van André Knaepen dat met 4.200 werknemers in elf landen een van de meest succesvolle en toonaangevende ondernemingen in Vlaanderen is.

Bijnens studeerde burgerlijk ingenieur computerwetenschappen aan de KU Leuven en aan het Trinity College in Dublin. In 1996 richtte hij het netwerkbeveiligingsbedrijf Netvision, later omgedoopt tot Ubizen ...