‘Verdwenen’ meer duikt plots weer op in Tasmanië

Een meer op het Australische eiland Tasmanië, gekend als het mythische ‘Disappearing Tarn’ of ‘Verdwijnende Tarn’ is dit weekend opnieuw verschenen.

Het helderblauwe water in de Disappearing Tarn is een zeldzaamheid en zeer geliefd bij natuurfotografen en Instagramgebruikers. De laatste keer dat het meer nog eens hoog stond was in juni 2016, aldus natuurfotograaf Nick Monk in The Australian. Monk beschrijft de wandeling als een ‘pelgrimstocht’, aangezien ‘verschillende van de beste fotografen in Australië het al prachtig in beeld hebben gebracht’.

Door hevige regenval donderdag en vrijdag was het natuurfenomeen zaterdag te zien: het normaal opgedroogde meer op de zuidelijke flanken van Mount Wellington vulde zich met helder, groenblauw water. ‘Het meer is nog nooit zo vol geweest’, zegt Ben Masterman, een medewerker van het natuurpark Wellington aan de Britse omroep BBC. ‘Er is geen filter gebruikt bij de foto’s, het water heeft echt deze kleur.’

Vooral de foto’s van de Ierse fotograaf James Spencer worden online gedeeld. ‘Het is zo’n rustgevend gevoel. Het is een tafereel dat je normaal erg in de Caraïben verwacht: mooi, helder water.’ Spencer zegt dat er ongeveer dertig mensen aanwezig waren toen het meer was volgelopen. ‘Het is zeker geen geheim meer.’