Opschudding vlak voor training in Kortrijk: Lorenzo Staelens moet verrassend opstappen als T2 bij KVK

Lorenzo Staelens heeft vlak voor de training te horen gekregen dat zijn contract als T2 bij KV Kortrijk niet wordt verlengd. KVK gaat volgend seizoen door met enkel Wouter Vrancken als T2, die dit seizoen samen met Staelens een T2-duo vormde.

Staelens was al wekenlang aan het onderhandelen over een nieuw contract. Vijf minuten voor aanvang van de training kreeg hij het nieuws te horen. Volgens manager Matthias Leterme wisten De Boeck en Staelens het nieuws al van vorige week, daarna is er nog een laatste gesprek geweest met Staelens en gisterenavond laat heeft de club de beslissing genomen.

Dat nieuws is hoe dan ook opvallend, want Glen De Boeck (46) en Lorenzo Staelens (54) vormen nagenoeg altijd een duo en Staelens is ook een oud-speler van KV Kortrijk. Bovendien stelde De Boeck als één van de voorwaarden toen hij in maart zijn contract voor onbepaalde duur verlengde dat de volledige zou staf blijven.

Cédric Berthelin (keepertrainer), Wouter Vrancken (T2) en Karsten Vandendriessche (fysiektrainer) hebben in navolging van hoofdcoach De Boeck wel hun overeenkomst met KV Kortrijk voor onbepaalde duur verlengd.