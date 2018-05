Een op de tien Vlaamse scholieren is mantelzorger: “We kunnen wel eens hulp gebruiken”

Zeventien procent van de Vlaamse leerlingen groeit op in een gezin met een ‘zorgbehoevende’: een zieke ouder, broer of zus of hulpbehoevende grootouder. Ruim de helft daarvan helpt thuis mee, vooral dan in het huishouden (75%) en met emotionele steun (66%). Dat blijkt uit een bevraging van mantelzorgvereniging Samana Limburg bij 2.216 Vlaamse leerlingen tussen 12 en 19 jaar dat vandaag in middenschool Kindsheid Jesu in Hasselt werd voorgesteld.