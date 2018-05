De Rode Duivels nu ook in uw portemonnee en ze zijn meer waard dan uw kleingeld

De Rode Duivels krijgen een eigen euromunt. Het goudkleurige collector’s item, een geldig betaalmiddel in heel België, heeft een nominale waarde van 2,5 euro en is net iets kleiner dan een stuk van 2 euro. In totaal komen er maximaal 500.000 Rode Duivels-muntstukken op de markt.

De nieuwe munt is woensdag in Utrecht geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). “Het is een officiële betaalmunt. In theorie kan je er dus overal in België mee betalen, maar in praktijk zal dat waarschijnlijk niet snel gebeuren”, vertelt Vincent van Hecke, CEO van de KNM. “De munt is vooral ontwikkeld als verzamelstuk voor de fans van de Rode Duivels en muntverzamelaars.”

Op de voorzijde staat het logo van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en een halve voetbal. Het logo van de Rode Duivels en ‘Rode Duivels’ in vier talen maken het muntstuk compleet. Op de achterzijde staan alle landen van de Europese Unie, net zoals bij de andere herdenkingsmunten van de Koninklijke Munt van België.

“Onze bond is bijzonder fier op het ontwerp van deze muntstukken”, zegt KBVB-voorzitter Gérard Linard. “Naast het geslaagde design, symboliseren deze muntstukken ook de aanzienlijke waarde die de bevolking aan onze spelers hecht. Ik hoop ook dat ze ons tijdens het WK 2018 geluk brengen. Het spreekt voor zich dat een dosis geluk altijd nodig is tijdens zo’n lang toernooi en we hopen dan ook dat het dubbeltje langs onze kant zal vallen om de Belgische kleuren met glans te verdedigen in Rusland.”

De muntstukken kunnen op www.herdenkingsmunten.be besteld worden voor 10 euro. De bestellingen vallen begin juni in de brievenbus. De munt komt in een kaartverpakking, met daarop een foto van het elftal in hun nieuwe uitrusting: de voorzijde met de rode shirts - met onder anderen Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen en Eden Hazard - en de achterzijde met de gele shirts - met onder anderen Axel Witsel, Youri Tielemans en Vincent Kompany.

De herdenkingsmunt is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de KNM, de Koninklijke Munt van België (KMB), de KBVB en de Federale Overheidsdienst Financiën. De industriële holding Heylen Group uit Herentals is sinds 2016 eigenaar van de KNM in Utrecht, die begin dit jaar een contract van vier jaar binnenhaalde bij de KMB voor de productie van alle Belgische circulatie- en herdenkingsmunten.