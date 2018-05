Hasselt -

Onbekenden hebben een sluikstort achtergelaten aan de glasbollen in het Heksenbos in Hasselt. Midden in een prachtig stukje natuur in de onmiddellijke omgeving van de Kids ligt er nu een stort. Buurtbewoners die er hun glas komen sorteren, reageren verontwaardigd voor onze camera. Nochtans stelt de stad containerparken gratis open voor zijn bewoners.