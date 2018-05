Koopjes doen? Winkels organiseren Belgian Friday als antwoord op Black Friday

In de Verenigde Staten kunnen mensen de vrijdag na Thanksgiving hun slag slaan tijdens Black Friday, de dag waarop winkels flinke kortingen geven. Om daaraan tegemoet te komen, lanceren vijf merken in eigen land nu het initiatief ‘Belgian Friday’.

Zowel La Redoute, Veritas, Sarenza, Kiabi, Jack & Jones en Tape à l’Oeil doen mee aan ‘Belgian Friday’ en geven op vrijdag 18 mei mooie online kortingen aan hun klanten. Maar ook het hele weekend pinksterweekend, inclusief 21 mei , kun je stuks scoren aan kleine prijzen.

Het doel is om een antwoord te bieden op Black Friday, dat intussen ook al goed ingeburgerd is in Europa, en om aan te sluiten bij consumptiegewoonten van gezinnen. “Een publiek dat niet gewend is om online te winkelen kan profiteren van kortingen op seizoensproducten, maar ook vertrouwd raken met online winkelen”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Volgens een woordvoerder aan modesite FashionUnited denken ook andere merken erover na om zich aan te sluiten bij Belgian Friday, al wil hij nog niet verklappen om welke namen het gaat.