Dag vriendjes en vriendinnetjes: Clown Bassie legt voorgoed zijn rode neus neer

Bassie hangt zijn rode neus aan de haak. De iconische Nederlands televisieclown heeft besloten om voorgoed te stoppen met zijn legendarische personage. “Bassie is niet meer, vanaf nu alleen nog Bas”, vertelt hij aan Weekend.

In de periode van 1978 tot 1996 waren Bassie en Adriaan niet van de televisie weg te denken. De huppelend clown en de acrobaat in zijn paarsblauwe hemd waren een komisch duo, die jarenlang legendarische sketches uitvoerden. In 2015 draaiden de twee samen nog beelden in ons land voor hun film ‘Keet & Koen en de speurtocht naar Bassie & Adriaan’, maar nu is het welletjes geweest.

Bas van Toor laat zijn vrolijke make-up en veel te grote schoenen voor wat ze zijn, door zijn steeds slechter wordende gezondheid. Na een operatie aan zijn halsslagader kwamen er immers stevige complicaties bij de 82-jarige man, waardoor hij een tijdlang amper kon ademen.

“De oude huppelende Bas word ik nooit meer”, zegt Bas tegen Weekend. “Mijn pruikje, mijn rode neus en mijn flapschoenen liggen voorgoed in een koffertje opgeborgen op zolder. Dag vriendjes en vriendinnetjes, de jaren die me nu nog resten wil ik genieten van mijn vrouw Coby, van mijn kinderen en onze vrienden.”