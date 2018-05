Yanina Wickmayer (WTA 100) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het ITF-toernooi in het Slovaakse Trnava (gravel/100.000 dollar).

Wickmayer, het zevende reekshoofd in Trnava, verloor in de eerste ronde van de Canadese Françoise Abanda (WTA 128) in twee sets: 6-2 en 6-4. De wedstrijd nam een uur en elf minuten in beslag.

De 28-jarige Wickmayer was de enige Belgische deelneemster in Trnava.