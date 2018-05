Pairi Daiza verkozen tot beste dierenpark van Europa

Brussel - Pairi Daiza is in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Diamond ThemePark Awards, ook wel de Oscars van de pretparken en dierenparken genoemd. Het Henegouwse park kreeg de prijs voor beste dierenpark van Europa. De grote slokop was de Efteling, die bij de uitreiking in de Beekse Bergen twaalf awards in ontvangst mocht nemen.

Naast de bekroning als beste dierenpark van Europa kreeg Pairi Daiza ook de awards voor beste dierenpark van de Benelux, beste park van de Benelux, beste habitat van de Benelux met de “Vulkaan van de gorilla’s”, en beste nieuwe habitat van de Benelux met de “Bloementempel van de orang-oetans”.

De Efteling is de grote winnaar met twaalf awards. Het park werd onder meer bekroond als beste pretpark in de Benelux en de nieuwste attractie “Symbolica: Paleis der Fantasie” werd bekroond met de award voor beste nieuwe attractie in Europa.

Walibi Belgium ging aan de haal met acht awards, waaronder beste pretpark in België. Het pretpark krijgt ook de Spotlight Award voor zijn meerjarenplan waarbij 100 miljoen euro in het park wordt gepompt. Plopsa trok naar huis met vijf awards. Plopsaland De Panne is het meest kindvriendelijke familiepark en Plopsa Indoor Hasselt het beste kinderpark. Bobbejaanland en Bellewaerde kregen elk twee prijzen.

Planckendael kreeg een award voor de mooiste geboorte (Aziatische olifantje) en ZOO Antwerpen kreeg voor het Centre for Research and Conservation de Educatie-Award van België.

De Diamond ThemePark Awards werden voor de achtste keer uitgereikt. De prijs richt zich vooral op pretparken en dierenparken uit de Lage Landen, maar er zijn ook Europese categorieën. Zo was er dit jaar voor het eerst een bekroning voor het beste dierenpark van Europa. De winnaars werden gekozen door een expertenjury en 35.000 pretparkliefhebbers.