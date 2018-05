Brussel - Gemeentebesturen en andere overheden kunnen binnenkort ook strafrechtelijk worden gedagvaard als blijkt dat ze fouten hebben gemaakt. De nieuwe wet die vanmiddag in de Kamercommissie Justitie werd goedgekeurd, moet het aantal vervolgingen van burgemeesters en schepenen terugdringen.

Het meest bekende voorbeeld is dat van de burgemeester van Damme. In 2006 werd die schuldig bevonden aan een dodelijk ongeval op het grondgebied van zijn gemeente. Volgens de rechtbank was het kruispunt ...