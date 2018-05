Afvallen terwijl je zit: celebritytrainer geeft tips

We zitten steeds meer en dat is allesbehalve goed voor onze gezondheid én gewicht. Maar er bestaan manieren om toch in beweging te blijven en stiekem wat kilootjes kwijt te spelen, ook al zit je urenlang aan je bureau. En die tips daarvoor, komen van niemand minder dan Shona Vertue. Zij was de personal trainer van onder meer David Beckham.

Vertue ontwikkelde onder meer een work-out die je toch aan je bureau kunt uitvoeren. Het gaat om een reeks yoga-oefeningen die je helpen om je buikspieren te trainen en toch wat gewicht kwijt te spelen. Bovendien breng je zo je stressniveau naar beneden. Het enige wat je hoeft te doen, is nu en dan vijf minuten van je tijd eraan spenderen.

1. Neem drie keer diep adem

Sluit je ogen en adem drie seconden lang in, vervolgens adem je drie seconden uit. "De ademhaling is nauw verbonden met het zenuwstelsel, dus kalm en ritmisch ademen kan je lichaam helpen relaxen, terwijl het de geest helpt ontwaken", zegt Vertue in een interview met MailOnline.

2. Stretch je nek en hoofd

Hou je ogen gesloten en neem met je linkerhand de onderkant van je stoel vast, til vervolgens je hoofd naar je rechterschouder. Wissel daarna af.

3. Roteer je bovenlichaam

Grijp je stoel vast en roteer afwisselend je bovenlichaam naar links en naar rechts. Maak dat je goed tegen de leuning blijft met je rug.

4. Stretch je hele zij

Een eenvoudige stretchoefening die je gewoon op je stoel kunt doen: plaats je rechterhand aan de onderkant van de stoel, breng je hoofd naar je rechteroksel en maak met je linkerarm over je hoofd een boog naar rechts. Maak de linkerzijde zo lang mogelijk.

5. Til je borst op

Haak je vingers in elkaar vast achter je hoofd en til je borst op in de richting van de lucht. Let op, maak dat je je hoofd niet te ver naar achteren laat bengelen.

6. Geeuw!

Misschien nog wel de makkelijkste oefening van allemaal. "Dat helpt om het brein te resetten. Als je geeuwt dan stimuleer je eigenlijk een gebied in de hersenen dat een belangrijke rol speelt in het bewustzijn en de alertheid", zegt Vertue.

Volledige work-out

Hieronder vind je de uitgebreide versie van de oefeningen, die kosten je samen om en bij de tien minuten. Heb je minder tijd, hou dan bovenstaand schema aan.