Grobbendonk - Chris Spillebeen (65), de vrouw uit Grobbendonk die half december blind raakte na een aanval door haar Amerikaanse bulldog, revalideert thuis. Sinds twee weken heeft ze haar kunstogen. “Mijn angst voor honden moet ik leren overwinnen.”

Alle omstandigheden in acht genomen, stelt Chris het boven verwachting goed. “We dachten eerst dat Chris ten val kwam door een lage suikerspiegel, want ze heeft suikerziekte, maar intussen weten we dat ...