TiTaTejater schittert met eigen creaties op de planken

Zutendaal - TiTaTejater stond afgelopen weekend met vier eigen creaties op de planken in het Cultuurcentrum in Zutendaal. De Kidsgroep 1 deed het met ‘De Superschool’, Kidsgroep 2 speelde ‘De verwende Prinses Fienemien’, de Tienergroep bracht ‘Planeet Xantanië en de Jongerengroep ‘DonaldinaTrump’. In het totaal ging het om 53 jonge acteurs en actrices uit Zutendaal.

"Ook dit jaar hebben we de kinderen geholpen om spelenderwijs hun fantasie vorm te geven", klinkt het bij TiTaTejater. "De eigen creaties ontstonden door de eerste drie maanden van het werkjaar veel met improvisaties te werken. Vanuit deze improvisaties groeide een verhaal. De vier eigen creaties hebben een mooi verhaal met toneel, dans en zang. Spelplezier staat voorop in de levendige theater vormingslessen van TiTaTejater."

In september start TiTaTejater met een nieuw werkjaar. Meer info: 0488/93.82.99 of titatejater@telenet.be