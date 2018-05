De Apple valt niet ver van de boom bewijst Gwyneth Paltrow met foto

Gwyneth Paltrow (45) stopt haar privéleven niet bepaald weg op Instagram, maar foto's delen van haar kinderen Apple (14) en Moses (12), nee dat doet ze niet vaak. Het was dan ook een verrassing toen ze haar dochter via die weg een gelukkige verjaardag wenste en dat met een foto van haar. Eén ding werd in elk geval duidelijk: het meisje begint steeds meer op haar moeder te lijken.

Gwyneth Paltrow en dochter Apple zijn twee handen op één buik. Hoewel het meisje ondertussen veertien geworden is, trekken ze nog vaak met elkaar op. Of dat is toch wat we kunnen afleiden uit de foto en tekst die de actrice en lifestylegoeroe op Instagram deelde naar aanleiding van haar veertiende verjaardag. Niet alleen heeft het meisje de looks van haar mama geërfd, ze wijst er ook op dat Apple wel eens het muzikaal talent van haar vader en Coldplay-frontman Chris Martin zou kunnen hebben.

"Gelukkige verjaardag, mijn liefste meisje. Je maakt dat elke dag voelt als de morgen van kerstdag", klinkt het. "Je bent de meest levendige, hilarische, rondstuiterende, mooie (vanbinnen en vanbuiten) jonge vrouw. Je bent een geweldig denker en een fantastische liedjesschrijver. Bedankt om nog steeds met me rond te hangen, ook al ben je 14."

Naaktfoto

Dat Gwyneth een foto van haar dochter deelt, is redelijk uitzonderlijk. Ze lijkt echter in een fase te zitten waarin ze maar weinig meer wegstopt. Zo postte ze een dag eerder, op Moederdag, ook al een naaktfoto van toen ze zwanger was van Apple.