Het moederschap door de wel heel eerlijke lens van fotografe

De Amerikaanse fotografe Giedre Gomes is zelf moeder van twee zoontjes en wou naar aanleiding van Moederdag eens wat andere foto's maken dan de ideaalbeelden die we dan voorgeschoteld krijgen. Ze wou in de plaats de soms harde realiteit tonen. En of dat enkele bijzondere beelden opleverde.

Als mama van de vijfjarige Mario en de driejarige Rocco weet Giedre Gomes als geen ander dat het moederschap niet altijd rozengeur en maneschijn is. Net daarom wou ze het met Moederdag eens anders aanpakken in een fotoreportage. In plaats van de zeemzoete beelden die je dan vaak te zien krijgt, wou ze net de realiteit van rondslingerende pampers en luidruchtige kinderen tonen. Daarvoor trommelde enkele van haar vriendinnen op en dat leverde enkele bijzondere beelden op.

"Ik wist dat ik een mama wou tonen die op het toilet zit en helemaal geen privacy krijgt en een moeder die probeert een douche te nemen in het gezelschap van haar kinderen", vertelt Gomes in een interview met The Independent. "Dit projecte ademde zo mij uit. Elke situatie heb ik zelf meegemaakt, ik heb op mijn gsm zelfs eens foto staan van mezelf op het toilet terwijl ik borstvoeding aan het geven ben."

Voet in gezicht

Hoewel de foto's best een lach kunnen opwekken, wou de fotografe ook de mama's die thuisblijven om voor de kinderen te zorgen een hart onder de riem steken. "Ik wou tonen dat kersverse moeders heus niet de hele dag liggen te slapen. Het moederschap is wakker worden met een voet in je gezicht en borstvoeding geven waar het ook maar enigszins kan."

