Gratis test voor rokers in Limburgse ziekenhuizen op Werelddag Zonder Tabak

Op 31 mei vindt de Werelddag Zonder Tabak plaats. Een groot aantal ziekenhuizen opent in heel België de deuren voor rokers. Ook enkele Limburgse ziekenhuizen: rokers kunnen terecht in het Mariaziekenhuis (Overpelt), het AZ Vesalius (Tongeren), het Sint-Franciscusziekenhuis (Heusden-Zolder) en Campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk).

De Werelddag Zonder Tabak is in de eerste plaats een dag van preventie en hoop: er bestaan oplossingen om te stoppen met roken. Een roker heeft bijna 3 keer meer kans om van zijn slechte gewoonte af te raken met farmacotherapie en professionele ondersteuning van een zorgverlener. Daarom bieden de ziekenhuizen rond 31 mei voor het negende jaar op rij alle rokers gratis tests aan. Het initiatief komt tot stand met de steun van farmaceutisch bedrijf Pfizer.

Reële longleeftijd

De test die rokers kunnen laten afnemen is de Fagerströmtest, die de fysieke afhankelijkheid van nicotine evalueert met maar enkele vragen. Ook de hoeveelheid koolstofmonoxide in de longen wordt gemeten, een toxisch gas dat bij de tabaksverbranding wordt gevormd en door de rokers ingeademd. Een aantal ziekenhuizen biedt ook een evaluatie van de reële longleeftijd aan. Door simpelweg eens in een machine te blazen, kan een roker van 40 jaar vaststellen dat zijn longen 60 jaar oud zijn bijvoorbeeld. “Want roken is hetzelfde als bewust spookrijden op een snelweg”, verklaart cardioloog en rookstopspecialist Dr. Isabelle Jamin (CHR citadel, Luik).

Na die tests ontvangt de roker een persoonlijk paspoort en wordt hij ertoe aangezet een zorgverlener te raadplegen om de verkregen resultaten grondig te analyseren. Samen worden dan oplossingen besproken, met gepaste hulp en ondersteuning om te stoppen met roken met een zo groot mogelijke slaagkans. Wetende dat 65% van de rokers graag zou willen stoppen, heeft deze actie in de ziekenhuizen alle kans om vruchten af te werpen.

Hervallen is geen schande

Naast de tests krijgen rokers uiteraard ook advies van professionele zorgverleners, die hun vragen zullen beantwoorden en hen op weg helpen. Het doel van deze actie is de roker te helpen stoppen met roken en definitief van de sigaret te verlossen.

Uit ervaring weet Prof. Dr. Paul Dendale - diensthoofd Cardiologie (Jessaziekenhuis Hasselt) en professor Cardiovasculaire Pathofysiologie (Universiteit Hasselt), revalidatiearts, gespecialiseerd in cardiale revalidatie en preventie, en de toekomstige voorzitter van de European Association of Preventive Cardiology (EAPC) - ook dat mensen vaak twee tot drie keer moeten gestopt zijn, alvorens ze definitief stoppen. “Het feit van te hervallen is geen schande, zeg ik aan mijn patiënten, het is alleen een moment om dadelijk terug een nieuw stopmoment in te plannen.” Dendale vervolgt: “Zelf ben ik ervan overtuigd dat een combinatie van medicamenteuze begeleiding en groeps- of individuele begeleiding door een tabakoloog/psycholoog de meeste kans op succes heeft.”

Voor meer informatie kan u terecht op www.dagzondertabak.be.