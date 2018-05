Rubriek met “broer van Kevin De Bruyne” in ‘Van Gils & Gasten’ stopt al na drie weken: echte Kevin vindt het welletjes geweest

De rubriek ‘De broer van Kevin De Bruyne’ in het programma Van Gils & Gasten houdt na drie weken op te bestaan. Niet iedereen vond het even grappig dat Kamiel De Bruyne zich uitgaf voor de broer van de stervoetballer. Met een veiling van truitjes voor het goede doel krijgt de grap wel een happy end.

Wat als iemand met de achternaam De Bruyne zich zou voordoen als de broer van Kevin De Bruyne, de stervoetballer van Manchester City en de Rode Duivels? Kamiel De Bruyne, bedenker van het programma Sorry voor Alles, nam de proef op de som voor een rubriek in Van Gils & Gasten. Hij ging op stap met collega Wannes Deleu, die zich voordeed als de manager van de broer van Kevin De Bruyne. Resultaat: het duo lulde zichzelf binnen bij uitverkochte voetbalwedstrijden, wist vijf truitjes los te peuteren in de fanshop van Manchester City en crashte zelfs een privéfeestje van de spelers waar ze wel heel snel aan de deur werden gezet.

De echte Kevin vond het nu welletjes. Foto: rr

Kamiel De Bruyne en Wannes Deleu hebben hun experiment nu stopgezet. Maandagavond rookten ze de vredespijp met Patrick De Koster, de manager van Kevin De Bruyne. De voetballer nam een filmpje op waarin hij vriendelijk opmerkte dat het nu wel genoeg is geweest. De vijf truitjes die De Bruyne en Deleu uit de fanshop gratis meekregen, worden geveild voor een goed doel. Tegenover onze krant zegt Patrick De Koster dat Kevin De Bruyne de truitjes zal signeren. In Van Gils & Gasten werd gezegd dat Kevin De Bruyne eerst zelf nog driehonderd euro moet ophoesten omdat de truitjes niet zijn afgerekend in de fanshop, maar dat blijkt niet te kloppen. “Ik ga die betalen vanuit mijn bedrijf”, zegt De Koster. De opbrengst van één truitje gaat naar de Special Olympics, de rest naar Iedereen tegen Kanker.

Bieden via Instagram

De manager van Kevin De Bruyne zegt wel dat het grapje lang genoeg heeft geduurd: “Ik moet de zaak nog bespreken met Manchester City, want in het geval van de gratis truitjes zijn er mensen die in de fanshop werken en bij de security die hun job zouden kunnen verliezen. Het begon allemaal ludiek en leuk, maar voor een aantal mensen werd het problematisch. Ik weet als manager dat de naam De Bruyne deuren opent, maar er zitten maar een paar letters verschil tussen de naam gebruiken en misbruiken. Daarom ben ik blij dat we het op deze manier konden oplossen. Ik zie Kevin volgende week, wellicht kan hij de truitjes dan signeren.”

Bieden op de truitjes zou vanaf morgen kunnen via de Instagram en Facebook van ‘de broer van Kevin De Bruyne’. Wie op Google trouwens “Kevin De Bruyne” en “broer” intikt, komt te weten dat Kevins zus Stefanie twee broers heeft: Kevin en Kamiel.