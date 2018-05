De bedgeheimen van Ivan De Vadder: “Dat zijn de ergste 24 uur uit mijn leven geweest”

Tijdens ‘Gert Late Night’ staat telkens een van de bootgasten centraal in de rubriek ‘Bedgeheimen’. Ditmaal mocht politiek journalist Ivan De Vadder samen met James Cooke in bed duiken. Hij vertelde onder meer over zijn studententijd, de relatie met zijn vrouw Katrien en het moment dat er voor de tweede maal kanker bij hem werd vastgesteld.

“Een uitgezaaide huidkanker komt neer op een half doodsvonnis, dat is heavy”, vertelde hij. “24 uur lang hebben wij geleefd in de veronderstelling dat het dat was. Dat zijn de ergste 24 uur van mijn leven geweest. De dag nadien heeft men vastgesteld dat het geen uitgezaaide huidkanker was, maar wel darmkanker.”