Rihanna's lingerielijn zal in nog grotere en kleinere maten komen na resem klachten

Rihanna lanceerde vorige week met Savage x Fenty haar eerste lingerliecollectie. De fans waren door het dolle heen omdat de popster had beloofd dat de lijn inclusief zou zijn en de ontwerpen dus in grote en kleine maten beschikbaar zouden zijn. Maar zelfs die bleken voor heel wat vrouwen nog niet groot of klein genoeg te zijn. Gevolg: heel wat teleurstelling.

Ellenlange virtuele wachtrijen waren er vorige week bij de lancering van Savage x Fenty. Heel wat vrouwen zaten duidelijk maar wat te popelen om een van de items van de lingeriecollectie van Rihanna te pakken te krijgen. Dat had zeker iets met de naam van de popster en de ontwerpen te maken, maar evengoed met het feit dat ze vooraf had aangekondigd dat de stuks in alle vormen en maten beschikbaar zouden zijn. Concreet gaat het om beha’s van maat 32A tot 44DD en onderbroeken van XS tot 3XL.

Toch kwamen er heel wat vrouwen van een kale reis naar de webshop thuis. Hoeveel maten er ook beschikbaar waren, zij vonden nog steeds hun gading niet. Of het nu om net heel kleine maten of om grote maten ging. Op Twitter regende het dan ook klachten. "Rihanna, Queen, Robyn... Ik was je aan het aanmoedigen toen je zei dat deze collectie voor iedereen bedoeld was, maar nog niet de helft van mijn borst past in een DD. Waar zijn de beha's voor wij plus-sizemeisjes?", klinkt het onder meer.

"Enkel begin"

Het label heeft ondertussen via Twitter laten weten dat het aan die verzuchtingen tegemoet zal komen. "We begrijpen hoe jullie je voelen, maar dit is enkel het begin. We houden jullie op de hoogte als er meer stijlen en maten beschikbaar komen."

Rihanna, Queen, Robyn....I was rooting for you when you said meant for everyone but not even half my titty fit in a DD. Where the bras for us plus size girls? #SavageXFenty — Brianna Hicks (@camemel0v3) 11 mei 2018

I was soooooo excited for #SavageXFenty but all the pieces I was excited about don't come in my size. Story of my life. "Size inclusive" is almost always a lie. It always means "here's 25% of what straight sizes get, that's good enough right?" pic.twitter.com/meXnR9b0rA — Meghan (@BeatIsSoFunny) 11 mei 2018

Do not try and say you cater for ‘all body types’ by only selling a 32 band size as the smallest option and the most generic, easily available cup sizes ????‍?? #savagexfenty #allbodytypes — Eleanor Wells (@EleanorNW96) 14 mei 2018

@SavageXFenty when I signed up for your website, I was given 32DDD as an option, but now I see you don't carry my size. Really disappointed! My size is not THAT unusual. Guess I'll keep going to the UK sites and Nordstrom. #SavageXFenty #32DDD pic.twitter.com/OBbzilrVg3 — Katie P (@ktbird7) 14 mei 2018