Neos Hamont-Achel hapt en trapt

Hamont-Achel - Op dinsdag 15 mei organiseerde Neos Hamont-Achel 'Happen en Trappen', een fietstocht die gecombineerd wordt met lekker eten in verschillende restaurants.

Onder een stralend zonnetje vertrokken de sportieve Neos-leden van Hamont naar Reppel. Een viertal seingevers zorgde dat de groep op elke gevaarlijke oversteekplaats de weg veilig kon oversteken. Een pluim voor de organisatie, want zo kon iedereen optimaal genieten van deze mooie fietstocht. "Na ongeveer 14 km kwamen we aan in Reppel in de Watermolen, waar we een tas koffie en een stuk vlaai aangeboden kregen", klinkt het bij de sportievelingen van Neos. "Van Reppel ging het naar Brasserie De Torenkruier in Bocholt waar we het voorgerecht nuttigden."

Na een korte rustpauze vertrokken de fietsers via de metalen fietsbru, over De Luizen door de mooie Laurabossen richting Weert, waar ze in het golfressort Crossmoor genoten van een heerlijke aspergesoep. "Eenmaal op krachten gekomen, ging het via de IJzeren Man naar Airport Budel. In het restaurant De Coockpit werd ons op het terras een aperitief aangeboden.

De Neos-leden die niet mee fietsten, sloten hier aan om samen van de hoofdschotel en het dessert te genieten. In groep vertrokken we van Budel via Klein Schoot naar Hamont en kon iedereen na een tocht van 62 km met een goed gevoel huiswaarts keren."

De volgende Neos-activiteit is een stadsbezoek aan Breda op dinsdag 12 juni.